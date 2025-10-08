На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка сломала ребра сыну-младенцу за то, что тот испачкался сажей, и получила срок

В Омской области осудили молодую мать, сломавшую ребра 11-месячному сыну
В Омской области вынесли приговор 19-летней матери, которая сломала ребра своему сыну-младенцу за то, что он испачкался. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кормиловский районный суд признал девушку виновной по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, и ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она полностью признала свою вину. Суд назначил девушке наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее осужденная уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево. По версии следствия, местная жительница нанесла своему 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой, когда тот испачкался сажей, открыв печку. В результате у ребенка диагностировали переломы ребер и другие повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Ранее российская учительница оттаскала за волосы девятилетнюю дочь у подъезда дома.

