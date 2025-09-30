Российская учительница оттаскала за волосы девятилетнюю дочь у подъезда дома

В Красноярске учительница оттаскала за волосы девятилетнюю дочь у подъезда дома

В Красноярске учительница избила девятилетнюю дочь и оттаскала ее за волосы у подъезда дома. Информация появилась в городских Telegram-каналах. Женщину привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Информация о том, что женщина избила свою дочь-школьницу, поступила в полицию от очевидцев. Прохожие узнали в женщине учительницу местной школы и рассказали, что та подняла на девочку руку из-за того, что та вышла на улицу без шапки. Правоохранители эту информацию не подтвердили.

«Как выяснили полицейские, жительница краевого центра 1978 г.р. нанесла своей дочери 2016 г.р. телесные повреждения за то, что та не закрыла входную дверь в квартиру», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Распоряжением подразделения по делам несовершеннолетних мать передала дочь ее отцу. Ребенка направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В отношении матери девочки составлен административный протокол по статье «Побои» КоАП РФ.

