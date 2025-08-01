Россиянка сломала ребра сыну-младенцу из-за того, что тот испачкался сажей

В Омской области будут судить 19-летнюю мать, которая сломала младенцу ребра из-за того, что тот испачкался. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево. По версии следствия, местная жительница нанесла своему 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой, когда тот испачкался сажей, открыв печку. В результате у ребенка диагностировали переломы ребер и другие повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемая полностью признала вину. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура утвердила в ее отношении обвинительное заключение по ч. 2 ст. 111 и ст. 156 УК РФ. Теперь молодой матери грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье прокуратура заинтересовалась женщиной, избившей ребенка в коляске.