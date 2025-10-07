На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Монеточке грозит штраф за нарушение деятельности иноагента

ТАСС: Монеточку могут оштрафовать на 50 тысяч рублей по закону об иноагентах
true
true
true
close
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) составлен административный протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

«Поступил новый протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)», — отмечается в сообщении.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, Монеточке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Дата заседания еще не назначена.

7 февраля Монеточка оплатила штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в размере 30 тыс. рублей.

В июне и августе 2023 года певицу дважды оштрафовали. Также в сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, певица объявлена в розыск, ей грозит до двух лет колонии.

Певица числится в реестре иностранных агентов в России с января 2023 года. Минюст РФ указывает, что артистка собирала денежные средства в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, а также высказывалась против специальной военной операции.

Ранее певица Цыганова обвинила Монеточку в спонсировании ВСУ.

