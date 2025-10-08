В Белгороде задержали экс-руководителей налоговой службы за крупную взятку

В Белгородской области задержаны бывший руководитель региональной налоговой Наталия Попова и экс-заместитель руководителя УФНС Сергей Кочергин. Об этом сообщает FonarTV со ссылкой на местные источники.

По информации источников, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время следственные органы продолжают проверку обстоятельств дела, однако официальной информации пока нет.

До этого в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Известно, что общая сумма взятки составила 3,5 миллиона рублей.

Таким образом, компания не только выиграла тендер, но и заключила крупный контракт с администрацией города на сумму около 100 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.