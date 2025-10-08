На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде задержали экс-руководителей налоговой службы за крупную взятку

FonarTV: экс-руководителей налоговой Белгорода задержали за взятку
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Белгородской области задержаны бывший руководитель региональной налоговой Наталия Попова и экс-заместитель руководителя УФНС Сергей Кочергин. Об этом сообщает FonarTV со ссылкой на местные источники.

По информации источников, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время следственные органы продолжают проверку обстоятельств дела, однако официальной информации пока нет.

До этого в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Известно, что общая сумма взятки составила 3,5 миллиона рублей.

Таким образом, компания не только выиграла тендер, но и заключила крупный контракт с администрацией города на сумму около 100 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами