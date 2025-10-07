Против экс-мэра города в Красноярском крае завели дело о взятке в 3,5 миллиона

В отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Известно, что общая сумма взятки составила 3,5 миллиона рублей.

«Взамен на деньги глава обеспечивал компании победу в конкурсах на дорожные работы. Для этого он давал незаконные указания подчиненным, и в документацию о закупках включались «заточенные» под ООО «ПромСтрой» критерии оценки заявок. Эти критерии предварительно согласовывались с самой компанией, что гарантировало ей победу над другими участниками», — сказано в сообщении.

Таким образом, компания не только выиграла тендер, но и заключила крупный контракт с администрацией города на сумму около 100 миллионов рублей.

Чиновник ушел с поста главы города в этом году. Решается вопрос о заключении экс-мэра под стражу, добавили в ведомстве.

