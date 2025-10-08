На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минтруда раскрыл, сколько часов в день работают россияне

Котяков: в России средняя продолжительность рабочего дня составляет 7,43 часа
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в среднем в день работают 7,43 часа. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Фактически она (продолжительность рабочего дня. — «Газета.Ru») чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года — 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39», — сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют режимы работы для отдельных категорий работников. Так, у медиков, педагогов и сотрудников, работающих при вредных условиях труда, рабочая неделя составляет 40 часов, отметил министр.

Несколькими часами ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения человеческого биоритма, тогда как четверг оказался наименее продуктивным. По его словам, недельный биоритм показывает рост работоспособности в понедельник и вторник. Своего пика он достигает в среду, отметил академик.

Ранее стало известно, что в России могут сократить рабочий день для беременных.

