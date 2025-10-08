Назван самый продуктивный рабочий день недели

Среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения человеческого биоритма, тогда как четверг оказался наименее продуктивным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

По словам заместителя президента Российской академии образования, недельный биоритм показывает рост работоспособности в понедельник и вторник, который достигает пика в среду.

«Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение», — пояснил Онищенко.

Академик особо подчеркнул важность учета этих биоритмов в школах. Он рекомендовал не назначать на четверг сложные предметы и контрольные работы.

«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов... Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы... шесть, семь уроков», — заключил эксперт.

Ранее Онищенко объяснил невозможность переноса начала уроков в школах на 9:00.