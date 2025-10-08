В Госдуме не поддержали законопроект о сроках переселения из аварийного дома

Комитет ГД рекомендовал не принимать закон о сроке переселения из аварийного дома

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал депутатам отклонить в первом чтении проект закона об ограниченном сроке переселения граждан из аварийного дома. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект заключения комитета.

В документе речь идет о том, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме.

Действующее законодательство уже регулирует сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда, заявили в комитете.

Там считают, что законопроект не учитывает объективные причины затягивания сроков переселения. В пример приводятся процедуры оформления наследования изымаемых жилых помещений, а также наличие судебного спора с участием переселяемых граждан.

Кроме того, добавили в комитете, реализация проектируемых положений законопроекта приведет к возникновению новых расходных обязательств бюджета, источники которых не указаны в проекте.

