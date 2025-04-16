В Думе предложили ограничить сроки расселения аварийных домов

РИА Новости: в Думе предложили расселять аварийные дома за три месяца

В Государственную думу РФ внесли законопроект о расселении аварийных домов за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме»,— говорится в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас расселение признанных аварийными домов растягивается на годы и десятилетия. Один из создателей документа, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что его принятие будет способствовать усовершенствованию реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», а также защите прав граждан, которые из-за затягивания расселения подвергают опасности свое здоровье.

До этого в Томске в квартире 86-летней пенсионерки рухнул потолок. Виновным в сложившейся ситуации грозит уголовная ответственность.

Ранее жительницу Иркутска насильно выселили из аварийного дома в проблемное жилье.