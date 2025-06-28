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В российском регионе обрушился фасад общежития

В Волгоградской области рухнула кирпичная кладка общежития
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Telegram-канал «Подъём»

В городе Волжский Волгоградской области обрушился фасад общежития, в которое поселили людей из аварийных домов. О происшествии сообщает Telegram-канал «‎Подъем».

ЧП произошло в ночь на 28 июня — обвалился внешний слой кирпичной кладки многоквартирного дома.

Администрация якобы не раз просила управляющую компанию провести ремонт, но «требования выполнены не были». В мэрии также отметили, что «более половины собственников не исполняют обязательства по оплате взносов на капремонт», что «затрудняет проведение работ». Жители города заявили, что здание давно пора снести.

«По результатам экспертизы дом не признан аварийным. Переселенцев из аварийных домов там нет. Предписания на ремонт уже давно выписаны, в рамках своих полномочий администрация сделала все возможное. Оснований для переселения пока нет. Экспертиза проводится при любом подозрении, она не признала дом аварийным. Если новая экспертиза признает, людей переселят», — сказали каналу в мэрии.

Другой источник в администрации Волжского заявил, что здание портят сами собственники, приводя его в негодность ради переселения в новые дома.

15 июня в Басманном районе Москвы рухнул фасад здания. В результате пострадали три человека: мужчина и две женщины. У них диагностировали травмы головы и рук.

Ранее в Подмосковье упал балкон с пенсионерками.

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