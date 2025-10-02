Названы последствия частичной замены паспортов QR-кодом

Использование QR-кода позволит сократить риски, связанные с распространением паспортных данных: число случаев, когда владелец предъявляет бумажный документ, существенно сократится. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Так он прокомментировал заявление Минцифры РФ о том, что вместо паспортов россияне смогут предъявлять сгенерированные QR-коды.

«Как следствие, уменьшится и количество людей, которые видят паспорт человека. При этом необходимо будет обеспечить поддержку использования QR-кодов не только на уровне прогнозируемых сценариев, но и исключить ситуации, когда, например, охранники БЦ переписывают или сканируют паспорта посетителей без должного контроля над дальнейшим распространением чувствительной к утечке информации. Основные риски на первом этапе внедрения я вижу в том, что появятся сценарии мошенничеств, которые связаны с использованием не самих кодов, а истории вокруг них», — отметил Ульянов.

По его словам, жертвами могут стать люди, которые не понимают, как работают QR-коды, каков порядок их использования, какие существуют возможности и ограничения. Мошенники могут предлагать свои собственные инструкции, альтернативные способы и даже приложения, добавил эксперт. Он сказал, что такая искаженная реальность может стать основой для обмана людей.

На «Госуслугах» появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, сообщили в Минцифры РФ 22 сентября.

На первом этапе цифровой паспорт в формате QR-кода можно будет использовать при покупке товаров, доступных только совершеннолетним, при получении и отправке посылок и заказных писем, а также для прохода в офисы с пропускной системой и посещения мероприятий с возрастным ограничением. В дальнейшем возможности документа расширятся: его планируют применять для получения ряда государственных услуг в МФЦ, при обращении в частные клиники, при заселении в гостиницы, в салонах сотовой связи и в организациях финансового сектора. Отмечается, что при проверке цифрового кода сотрудники будут видеть лишь строго необходимый набор данных для конкретной ситуации, без доступа к лишней персональной информации.

Ранее эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов объяснил, откуда у мошенников личные данные россиян.