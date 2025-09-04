На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперимент по онлайн-продаже вина по биометрии начнется в следующем году

РБК: онлайн-продажу вина и энергетиков могут разрешить с августа 2026 года
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Эксперимент по онлайн-продаже энергетиков по биометрии может начаться в России в конце года, а российских вин — во второй половине 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на план пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили возможность проведения пилота по онлайн-продаже вина, отметив, что «инициатива требует формирования детальной и надежной правовой схемы», в частности проверки работы сервиса возрастной верификации.

Эксперимент по подтверждению возраста при онлайн-покупке энергетиков и ряда других товаров с возрастными ограничениями начнется в декабре. Осенью сервис подтверждения возраста может быть внедрен в вендинговых аппаратах и на кассах самообслуживания.

После подведения итогов эксперимента власти могут рассмотреть возможность расширения такого способа продажи на весь перечень алкогольной и табачной продукции, указано в плане.

В июле «Ведомости» писали, что участники рынка оценили инициативу неоднозначно. Ритейлеры предупредили о трудностях соблюдения лицензионных и временных ограничений при онлайн-продаже алкоголя и энергетиков. По их мнению, это может привести к росту контрафакта.

Ранее в России упал интерес к водке.

