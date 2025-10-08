На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтруд: предстоящие новогодние выходные будут самыми долгими за многие годы

Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней
Новогодние выходные в этом году станут самыми долгими за многие годы — они продлятся 12 дней. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал министр.

Он добавил, что Минтруд постарается сделать так, чтобы 31 декабря стало выходным днем за счет переноса выходных дней.

В прошлом году новогодние каникулы продлились 11 дней.

В конце сентября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Он отметил, что последний день в году объявляется правительством нерабочим ежегодно «в ручном режиме». По мнению депутата, нужно это исправить.

Нилов предлагает 8 января сделать рабочим, то есть перенести праздничный день на 31 декабря.

Ранее в Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году.

