В Госдуме предложили закрепить 31 декабря как выходной день

Депутат Госдумы Нилов предложил сделать 31 декабря выходным днем
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Последний день года — 31 декабря — может стать постоянным нерабочим днем в России. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

«Задача — сделать так, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Предлагаю, чтобы не нарушать баланса выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим, перенести [праздничный день на 31 декабря]», — заявил депутат.

Нилов пояснил, что при таком подходе новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря по 7 января включительно. Он отметил, что в последние годы объявление 31 декабря нерабочим днем осуществляется правительством ежегодно «в ручном режиме».

Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году.

