В Госдуме назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

В 2026 году у россиян будет возможность взять отпуск на работе так, чтобы продлить отдых без финансовых потерь. Важно ориентироваться на уже сформированный производственный календарь, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По мнению парламентария, для работников, которые умеют заранее планировать отпуска, будущий год открывает широкие возможности. В частности, выгодно будет отдыхать в праздничные дни, но таким образом, чтобы сами даты выходных не совпадали с отпуском, а увеличивали его продолжительность.

«То есть если на ваш отпуск попадает, к примеру, 1 мая или 9 мая, эти даты не «съедают» оплачиваемые дни отдыха, а удлиняют его», — пояснил парламентарий.

С этой точки зрения самым лучшим месяцем для отдыха станет январь. В 2026 году новогодние каникулы будут проходить с 31 декабря по 11 января, поэтому если уйти на отдых с 12 по 16 января, то отпуск продлится почти три недели вместо пяти дней. По мнению Гаврилова, это редкая возможность не только продлить праздники, но и сэкономить отпускные дни.

Еще одна выгодная комбинация – это отпуск в мае, где официальными выходными станут периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Если взять дни отдыха между ними, то 5 рабочих дней можно превратить в 11 дней отдыха. Причем это хорошее время для путешествий, так как погода в мае уже значительно теплее, поэтому, по мнению депутата, такой вариант отпуска будет популярен в будущем году.

Среди других месяцев депутат призвал обратить внимание на февраль и март, где будут отмечаться День защитника Отечества и 8 Марта, а также на июнь, в котором в честь Дня России граждане будут отдыхать с 12 по 14 число. Если прибавить к этим днями семидневный отпуск, то появится десять выходных дней, которые можно потратить на путешествие.

Что касается отпускных выплат, то здесь важно ориентироваться на среднегодовой заработок. Кроме того, если сотрудник знает о планируемом начислении премии или бонуса, то планировать отдых важно после выплаты – это повысит сумму отпускных. Выплатить средства на отпуск работодатель должен не позднее, чем за три календарных дня до начала отдыха, заключил Гаврилов.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что россияне смогут в ноябре 2025-го выстроить отдых в начале месяца так, чтобы устроить «мини-каникулы», не оформляя отпуск. Так, если взять отпуск с 5 по 7 ноября, то получится отдых на целых восемь дней подряд – с 2 по 9 ноября. При этом в счет отпуска уйдут всего три календарных дня, так как праздничный 4 ноября и так исключается из расчета.

Ранее сообщалось, что в России опасаются снижения продуктивности россиян в случае увеличения отпуска.