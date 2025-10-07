В Грузии арестовали организаторов штурма президентского дворца

В Грузии суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Тбилиси. Об этом пишет агентство Interpressnews.

Заключение под стражу избрали для оперного певца Пааты Бурчуладзе, экс-генпрокурора Грузии Муртаза Зоделавы, оппозиционеров Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Решение вынесла судья Лела Маридашвили, уточнили журналисты.

До этого сообщалось, что граждан обвинили в призыве к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти. Также им предъявили обвинение в организации, руководстве и участии в групповом насилии.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее мэрия Тбилиси рассказала об ущербе, нанесенном городу участниками протестов.