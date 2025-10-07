Спикер парламента Грузии назвал попытку штурма президентского дворца терактом

Попытка штурма дворца президента Грузии 4 октября с целью свержения власти была квалифицирована как террористический акт. Соответствующее заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя.

«В Грузии произошел террористический акт, захватывали дворец президента, и эти люди, еврокомиссары [Марта] Кос и [Кая] Каллас, чьей сотрудницей является пресс-спикер [Анитта] Хиппер, которая поддержала участников насилия, ничего не замечают», — заявил Папуашвили.

По словам спикера, после неудавшейся попытки государственного переворота Евросоюз пытается наладить диалог, однако Еврокомиссия и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский должны представить объяснения в связи с поддержкой Хиппер готовящегося захвата власти.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Ранее премьер Грузии заявил о готовности Зурабишвили занять пост президента после переворота.