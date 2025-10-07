В Грузии задержали еще четырех человек в связи с попыткой штурма дворца президента

МВД Грузии задержало еще четырех граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, в целом число задержанных достигло 22 человек, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что расследование против задержанных ведется по четырем статьям УК Грузии.

Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.

До этого сообщалось, что в Грузии суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Тбилиси.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее мэрия Тбилиси рассказала об ущербе, нанесенном городу участниками протестов.