В мэрии Тбилиси рассказали об ущербе городу после протестов

В результате субботних беспорядков в Тбилиси сломан забор двора администрации президента, повреждены фасады памятников культурного наследия, сожжена инфраструктура. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В заявлении отмечается, что на проспекте Руставели, улицах Орбелиани и Табукашвили были повреждены пешеходные тротуары, столбы освещения, электропровода.

«Различная инфраструктура - качели, растения, горшки, ландшафтные шаблоны и декоративные элементы, которые находились на улице, в значительной степени повреждены», — добавили чиновники.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией, — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акции, в том числе 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе, вместе со своими сторонниками штурмовавшего президентский дворец. Согласно предъявленному обвинению о призывах к свержению власти, им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Ранее литовский депутат Европарламента призвала поддержать протесты в Грузии.