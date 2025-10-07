В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко заставить безработных россиян платить за ОМС

Предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать безработных россиян платить за медицинское страхование противоречит конституционным обязательствам государства и подрывает его социальную основу. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Не в первый раз в публичном поле высказываются опасные идеи о фактической отмене ОМС для части граждан страны. Уже и глава Минтруда заявляет, что государство готово помогать людям при условии «объективной жизненной ситуации» и «усилий» с их стороны. Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной. Речь об обязательствах государства, которые и так повсеместно нарушаются из-за экономии бюджетных средств на медицине. Наши граждане — и работающие, и не работающие — будучи в системе ОМС тратят не менее 1,5 трлн рублей в год на медуслуги. Это почти половина от расходов государства. Люди и так платят: за анализы, обследования, лекарства. А теперь их хотят уже в открытую лишить госгарантий? Получается, что неработающим мамам с детьми, людям, которые ухаживают за пожилыми или больными родственниками, надо будет доказывать, что они заслуживают бесплатной медпомощи?! Это подрыв основ социального государства. Нужно не сокращать, а возвращать людям действительно бесплатную медицину вместо нынешней условно бесплатной», — сказал он.

Миронов добавил, что на платную медпомощь нужно переводить не граждан России, а мигрантов и членов их семей.

«При этом чиновникам стоит думать не о том, как сэкономить на лечении наших граждан. А о том, почему мы за счет бюджета лечим миллионы мигрантов и членов их семей. Приезжие иностранцы бесплатную медпомощь действительно получать не должны. Поэтому «Справедливая Россия – За правду» давно предлагает установить норму: въезд в РФ для мигрантов возможен только при наличии платной медстраховки. Причем для женщин она должна покрывать и ведение беременности, и роды. И те деньги, которые сейчас тратит бюджет на лечение иностранцев, нужно направлять на качественную медпомощь нашим людям», — подчеркнул он.

6 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Сейчас, по ее словам, «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь тунеядцам. Согласно идее главы верхней палаты, безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» — около 45 тысяч рублей.

