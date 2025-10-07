В Госдуме напомнили о доступных бесплатных операциях по полису ОМС

Депутат Леонов: россияне могут рассчитывать на широкий спектр медуслуг по ОМС

Россияне могут рассчитывать на широкий перечень медицинских услуг, включая бесплатные операции, в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT.

По словам депутата, перечень бесплатных операций регулярно обновляется и расширяется. Он отметил, что гражданам по полису ОМС доступна первичная медицинская помощь, включающая обследование, диагностику, вакцинацию, скрининговые программы, медосмотры и диспансеризацию. Получить такую помощь можно в поликлинике по месту жительства или регистрации.

Леонов подчеркнул, что при необходимости госпитализации пациенты направляются в стационары и больницы, работающие в системе ОМС.

Кроме того, парламентарий напомнил о федеральных медицинских центрах, где оказывают специализированную помощь при сложных заболеваниях. Речь идет об онкологических диспансерах, кардиологических клиниках, офтальмологических институтах и научно-практических центрах. В этих учреждениях граждане могут получить лечение бесплатно, даже если проживают в других регионах.

По словам Леонова, благодаря этому система ОМС предоставляет россиянам действительно широкий выбор возможностей для получения качественной медицинской помощи.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала заставить молодых безработных самим оплачивать ОМС.