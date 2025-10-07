На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили о доступных бесплатных операциях по полису ОМС

Депутат Леонов: россияне могут рассчитывать на широкий спектр медуслуг по ОМС
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Россияне могут рассчитывать на широкий перечень медицинских услуг, включая бесплатные операции, в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT.

По словам депутата, перечень бесплатных операций регулярно обновляется и расширяется. Он отметил, что гражданам по полису ОМС доступна первичная медицинская помощь, включающая обследование, диагностику, вакцинацию, скрининговые программы, медосмотры и диспансеризацию. Получить такую помощь можно в поликлинике по месту жительства или регистрации.

Леонов подчеркнул, что при необходимости госпитализации пациенты направляются в стационары и больницы, работающие в системе ОМС.

Кроме того, парламентарий напомнил о федеральных медицинских центрах, где оказывают специализированную помощь при сложных заболеваниях. Речь идет об онкологических диспансерах, кардиологических клиниках, офтальмологических институтах и научно-практических центрах. В этих учреждениях граждане могут получить лечение бесплатно, даже если проживают в других регионах.

По словам Леонова, благодаря этому система ОМС предоставляет россиянам действительно широкий выбор возможностей для получения качественной медицинской помощи.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала заставить молодых безработных самим оплачивать ОМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами