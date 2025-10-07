На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России снизилось энергопотребление

В России с начала 2025 года энергопотребление снизилось на 0,8%
Unsplash

С начала 2025 года в России снизилось энергопотребление. Об этом ТАСС в кулуарах Всероссийской тарифной конференции рассказал глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

«Сегодня снижение 0,8%. Практически минус 0,1% по температуре, если перевести», — заявил Опадчий.

До этого директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая рассказала «Газете.Ru», что в конце сентября в России сообщили о снижении энергопотребления на 0,9% менее чем за год. По ее словам, важно понимать, что энергопотребление, про которое идет речь в сообщении оператора энергетической системы, и электропотребление — это не одно и то же.

Так, первое, более широкое понятие, включает в себя все виды потребляемых энергий, а электропотребление — говорит нам исключительно о потреблении электроэнергии в процессе работы электрических и электронных устройств, заявила эксперт.

Она также отметила, что вне зависимости от общего снижения энергопотребления в стране, надежность и качество подаваемой электроэнергии остаются важными для конечного потребителя, так как это напрямую влияет на работу всех устройств, включая бытовые приборы.

Ранее россиянам назвали пять способов сэкономить на электричестве.

