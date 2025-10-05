На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сохранить технику от повышенной нагрузки

Эксперт Вишневецкая: энергоэффективная техника чувствительна к качеству электроэнергии
true
true
true
close
Unsplash

Недавно в России сообщили о снижении энергопотребления на 0,9% менее чем за год. Однако важно понимать, что энергопотребление, про которое идет речь в сообщении оператора энергетической системы, и электропотребление — это не одно и то же, рассказала «Газете.Ru» директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

Так, первое, более широкое понятие, включает в себя все виды потребляемых энергий, а электропотребление — говорит нам исключительно о потреблении электроэнергии в процессе работы электрических и электронных устройств, заявила эксперт.

«Вне зависимости от общего снижения энергопотребления в России, надежность и качество подаваемой электроэнергии остается важным для конечного потребителя, поскольку это напрямую влияет на работу всех устройств, включая бытовые приборы», — заявила она.

По словам эксперта, современные электронные устройства — телевизоры, холодильники, стиральные машины — стали энергоэффективными, но при этом их чувствительность к качеству электроэнергии остается проблемой.

«В конструкции такого оборудования используются микропроцессоры и сложные электронные схемы, которые рассчитаны на определенные параметры входного напряжения. При резких перепадах в электросети, оборудование может выйти из строя, а стоимость его ремонта будет сопоставима с покупкой новой техники», — заявила она.

Один из способов защиты — установка специализированного оборудования, которое фильтрует сетевые помехи и стабилизирует напряжение.

«К нему относятся реле контроля напряжения, сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Соответственно, оставаться в работе при масштабном блэкауте — возможно, но время этой работы ограничено емкостью предустановленных в ИБП аккумуляторных батарей», — заявила эксперт.

Ранее россиянам назвали пять способов сэкономить на электричестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами