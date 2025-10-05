Россиянам рассказали, как сохранить технику от повышенной нагрузки

Недавно в России сообщили о снижении энергопотребления на 0,9% менее чем за год. Однако важно понимать, что энергопотребление, про которое идет речь в сообщении оператора энергетической системы, и электропотребление — это не одно и то же, рассказала «Газете.Ru» директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

Так, первое, более широкое понятие, включает в себя все виды потребляемых энергий, а электропотребление — говорит нам исключительно о потреблении электроэнергии в процессе работы электрических и электронных устройств, заявила эксперт.

«Вне зависимости от общего снижения энергопотребления в России, надежность и качество подаваемой электроэнергии остается важным для конечного потребителя, поскольку это напрямую влияет на работу всех устройств, включая бытовые приборы», — заявила она.

По словам эксперта, современные электронные устройства — телевизоры, холодильники, стиральные машины — стали энергоэффективными, но при этом их чувствительность к качеству электроэнергии остается проблемой.

«В конструкции такого оборудования используются микропроцессоры и сложные электронные схемы, которые рассчитаны на определенные параметры входного напряжения. При резких перепадах в электросети, оборудование может выйти из строя, а стоимость его ремонта будет сопоставима с покупкой новой техники», — заявила она.

Один из способов защиты — установка специализированного оборудования, которое фильтрует сетевые помехи и стабилизирует напряжение.

«К нему относятся реле контроля напряжения, сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Соответственно, оставаться в работе при масштабном блэкауте — возможно, но время этой работы ограничено емкостью предустановленных в ИБП аккумуляторных батарей», — заявила эксперт.

