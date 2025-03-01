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Россиянам назвали пять способов сэкономить на электричестве

Юрист Фрадкин: светодиодные лампочки помогут сэкономить на электричестве
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Тарифы за коммунальные услуги растут каждый год, поэтому вопрос, как снизить платежи ЖКХ, остается неизменно актуальным. Сэкономить на электричестве можно, но не стоит рассчитывать на то, что вам удастся платить вполовину меньше при прежнем потреблении. Но немного уменьшить ежемесячную сумму в квитанциях вполне реально — а в конце года цифра может оказаться весьма ощутимой для кошелька, рассказал «Газете.Ru» Андрей Фрадкин, юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ.

«Наиболее энергозатратной техникой считаются холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Если соберетесь менять их, обратите внимание на маркировку и выбирайте модели, на которых указан класс энергопотребления A+++ или A++. Разница между ними и приборами класса C по энергозатратам может достигать 30-40% не в пользу последних», — объяснил он.

Другой способ — установка многотарифных счетчиков и рациональное использование бытовых устройств. Такой счетчик ведет учет электроэнергии в зависимости от времени суток.

«Заряжать гаджеты, включать стиральную и посудомоечную машины стоит в те часы, когда тариф ниже всего. Это поздний вечер и ночной период, но на многих приборах сейчас есть функция отложенного старта. Приучайтесь к рациональному обращению с техникой: например, ту же стиральную машину лучше загружать полностью, насколько позволяет производитель, чем гонять ее несколько раз с полупустым барабаном. А если у вас газовая плита, кипятите чайник на ней», — отметил эксперт.

Еще один вариант сэкономить — заменить в доме все лампочки накаливания на светодиодные (LED). Они потребляют в разы меньше электричества, а гарантийный срок службы у качественной продукции составляет два-три года.

«Дополнительно нужно следить за тем, чтобы свет не горел в квартире просто так: не забывайте выключать его, если надолго выходите из комнаты. Также стоит продумать локальное освещение — торшеры, бра, подсветки из светодиодных лент, — чтобы не использовать верхнюю люстру, когда вполне можно обойтись без нее», — подчеркнул юрист.

Подумайте о том, чтобы установить датчики движения. Они автоматически включают-выключают свет в зависимости от присутствия людей в помещении и интенсивности естественного освещения. На установку датчиков придется потратиться, но они в перспективе могут уменьшить сумму в платежке.

«Сократить потребление электроэнергии также поможет обесточивание неиспользуемых приборов — телевизоров, ноутбуков и прочей техники. Когда они не работают — вынимайте их из розетки», — резюмировал эксперт.

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