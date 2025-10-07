В Череповце дедушка годами насиловал маленькую внучку

В Череповце мужчину осудили за надругательство над маленькой внучкой

В Череповце суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в надругательстве в отношении несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, девочка подвергалась насилию в период с мая 2019 по декабрь 2023 года, на момент первых эпизодов ей было не более пяти лет.

У себя дома дедушка удерживал ребенка и совершал в его отношении действия сексуального характера.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во время одного из заседаний он заявил, что его действия были игрой и он делал это в рамках семейных отношений. Фигурант предполагал, что пострадавшая пыталась его оговорить.

«Частично он признал лишь отдельные эпизоды, не квалифицируя их как преступление», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

