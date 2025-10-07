В Свердловской области в розыск объявили мужчин, осужденных за изнасилование школьницы

В Свердловской области ищут осужденных за изнасилование 15-летней школьницы мужчин. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, два фигуранта в возрасте 30 и 32 лет находились под подпиской о невыезде. Они не явились на заседание суда, после чего их объявили в розыск.

По словам юриста, защищающего девушку, мать предполагает, что преступники могут снова совершить преступление в отношении школьницы.

«Боится, что насильники, находясь на свободе, могут отомстить ее дочери. Теперь она боится выпускать ее из дома даже на учебу», – рассказал представитель пострадавшей стороны.

Несмотря на отсутствие фигурантов, суд вынес приговор. Одного из участников приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, второй фигурант получил срок 10 лет. Первый выплатит пострадавшей 800 тысяч рублей, второй – 400 тысяч.

Мужчины стали фигурантами разбирательств после того, как надругались над девушкой в доме знакомого. Сначала один из мужчин стал переписываться с девушкой и предложил покататься.

В результате подростка привезли в частный дом, опоили пивом, и, когда она потеряла сознание, изнасиловали. Попав домой, девушка рассказала обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

