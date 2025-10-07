Россиянина осудили за госизмену и участие в террористической организации

Жителя Якутии осудили за госизмену и участие в террористической организации

В Якутии местного жителя осудили на 18 лет лишения свободы за государственную измену и преступления террористической направленности. Об этом сообщили в местном УФСБ, пишет ТАСС.

Он хотел воевать против российской армии. Мужчина связался с украинскими кураторами и хотел покинуть территорию России, но имел права по закону.

Обвиняемый предложил использовать себя для атак на объекты критической инфраструктуры внутри России. Он получил задание купить все необходимое для создания взрывного устройства, но не успел этого сделать.

Суд приговорил жителя Якутии к 18 годам лишения свободы.

Недавно суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее россиянина приговорили к длительному сроку за попытку госизмены.