Россиянина приговорили к длительному сроку за попытку госизмены

Жителя Алтайского края приговорили к девяти годам за участие в терорганизации
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Алтайского края к девяти годам заключения за приготовление к государственной измене и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации следствия, Сергей Дудинов связался с представителем украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил России на стороне противника. Уточняется, что после этого фигурант в апреле 2025 года, подготовив необходимую экипировку, попытался уехать на территорию Украины, но был задержан правоохранительными органами.

В суде уточнили, что по совокупности преступлений злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.

До этого сотрудники ФСБ в Воронеже задержали россиянина по подозрению в госизмене. Мужчина перевел криптовалюту на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег вышку по заданию СБУ.

