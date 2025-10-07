Суд отказал в иске дизайнеру из Белгорода, чьи работы незаконно использовала певица Жасмин

Одинцовский городской суд Московской области отказал в удовлетворении иска дизайнеру из Белгорода Дениса Черняка, чьи работы незаконно использовала певица Жасмин, сообщил «Газете.Ru» адвокат истца Андрей Кораблев.

«Заседание было напряженное, длилось три часа. Представители ответчика Жасмин утверждали, что они приобрели авторские права у компании-посредника, которая получила работы у Черняка. Посредник не заключил договор и не оплатил, [финальный вариант работы] предоставили Жасмин как свой. В итоге, какой выбрать способ защиты права, будет понятно после получения мотивированного решения, когда суд распишет, что установил, что решил. Может быть, еще одно исковое заявление появится, потому что в результате труд автора не оплачен. И вот вопрос, кто должен его оплачивать: Жасмин или посредник», — сказал он.

По словам адвоката, посредник не хотел оплачивать услуги дизайнера: Черняк сделал для певицы фон под выступления – договор не был заключен из-за сформировавшихся деловых отношений между сторонами ранее.

«Третье лицо подтвердило факт выполнения работы. Переписка была предоставлена. Факт выполнения и дальнейшего использования результатов интеллектуальной деятельности запротоколированы нотариально. У нас еще не закончился процесс, вступает в законную силу только после пересмотра судебного решения вышестоящей инстанции, то есть Московским областным судом. Посредник не хотел оплачивать: это жадность — они вместо 550 тысяч рублей предложили оплатить 55 тысяч. Сказали: мы жадные, ты выполнил работу, но нам жалко тебе такую сумму платить, ты никто, у тебя сложности, не сможешь себя защитить. В переписке угрозы пошли — ты нам будешь больше должен, а если пойдешь в суд, окажешься больше должен нам, чем мы должны тебе, бери 55 тысяч и ничего с нас не требуй. Его работа демонстрируется на выступлениях Жасмин», — сказал он.

Адвокат отметил, что из-за оперативной обстановки в регионе «крайне тяжело» связываться с Денисом Черняком.

«Он живет в Белгороде, на границе. С ним очень сложно связаться — интернет не работает, сотовая связь крайне редко. В таких условиях он создавал эту работу. У него очень тяжелая ситуация, и фактически он лишен денег за труд, и авторские права его нарушаются. Мы заявились с иском о компенсации нарушения авторских прав, но может появиться требование об оплате выполненной работы», — сказал он.

До этого в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Андрей Кораблев рассказал, что к певице Жасмин (настоящее имя Сара Шор. — прим.) подан иск в Одинцовский городской суд в Москве. Сообщалось, что певица использовала компьютерную графику в своих выступлениях и не заплатила. Тогда адвокат заявил, что дизайнер требовал миллион рублей.

Ранее продюсеры «Паддингтона» подали в суд на шоу из-за пародии на медведя под наркотиками.