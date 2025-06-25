К Жасмин подали иск на миллион рублей из-за видео на концертах

Белгородский дизайнер Денис Черняк обратился с иском к певице Жасмин (настоящее имя Сара Шор. — прим. «Газеты.Ru») в Одинцовский городской суд — он заявляет, что она использовала его компьютерную графику в своих выступлениях и не заплатила. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат художника Андрей Кораблев. Исковые претензии — миллион рублей, оплата морального ущерба и судебных расходов.

«Три концерта у нас зафиксированы, мы провели экспертизу и сравнили с исходниками, которые были созданы Денисом. Они совпадают до степени смешения. К нему обратились [представители певицы], он создал этот графический дизайн, передал Жасмин. Она использовала на концертах, причем у нее в социальной сети эти концерты выложены. Соответственно — с ним не рассчитались. Он изначально просил, чтобы оплатили, ему обещали оплатить, потом начали угрожать. Подали в суд, перед этим провели экспертизу, нотариально заверили доказательства. А судебное разбирательство назначено на июль», — сказал Кораблев.

По словам адвоката, эксперт подтвердил: графика, которая использовалась на выступлениях Жасмин, была создана Черняком. По словам адвоката, штраф за нарушение авторских прав составляет от 10 тысяч до пяти миллионов рублей.

«Либо штраф от 10 тысяч рублей до пяти миллионов, либо в размере двукратной стоимости произведения. Ему обещали 500 тысяч заплатить за то, что он сделал — соответственно, заявлен иск на один миллион рублей. Мы нотариально зафиксировали три выступления. И плюс с ее странички ВКонтакте, где она выкладывала целый тур. Она поехала в тур и везде использовала его графику. Соответственно, нарушений очень много», — отметил Кораблев.

К дизайнеру Жасмин обращалась не впервые, он делал графику и для других артистов, добавил адвокат. На этот раз с Черняком не заключался договор на оказание услуг.

«И в Москве на билбордах его работы часто фиксируют, к нему обращаются. Он хороший специалист. Он и для Жасмин делал раньше. Заключает договор, а по договору готовит то, что запрашивают у него. В данной ситуации очень сроки были сжатые. Третьего сентября [прошлого года] к нему обратились, а 14 [сентября прошлого года] уже концерт был первый. Он работал круглосуточно, даже договор не успели заключить», — заключил он.

Как следует из искового заявления (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), сторона Черняка ждет от ИП Сары Шор 1 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав, 100 тыс. руб. за компенсацию морального вреда и 270 тыс. руб. за работу нотариусов, эксперта и оплату госпошлины.

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