Продюсеры «Паддингтона» подали в суд на шоу из-за пародии на медведя под наркотиками

Продюсеры фильма «Приключения Паддингтона» подали в суд на кукольное шоу из-за пародии на медвежонка, употребляющего кокаин. Об этом сообщает smh.com.au.

В шоу «Spitting Image: The Rest Is Bulls*!t» появляется скетч, в котором Паддингтон и принц Гарри выступают в шоу. Медвежонок показан в состоянии наркотического опьянения с красными выпученными глазами.

У героя детских сказок спросили, в чем секрет его «личного сияния». Медвежонок ответил, что его лечебная программа включает в себя «100-процентный перуанский, биодинамический, органический, катастрофический кокаин».

По данным издания, правообладатель медвежонка Паддингтона и продюсеры фильмов подали жалобу в Высокий суд, сославшись на проблемы с правами на дизайн и авторское право.

В октябре 2024-го Министерство внутренних дел Великобритании выдало медвежонку из серии книг и фильмов «Приключения Паддингтона» паспорт.

Медвежонок получил паспорт, чтобы отправиться в Перу навестить тетю в третьей части фильма «Приключения Паддингтона», которая вышла на экраны в ноябре 2024 года.

Ранее с Мити Фомина потребовали более полумиллиона рублей через суд.

