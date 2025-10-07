Онлайн-продажи вина могут начаться в России в 2026 году

В России в 2026 году могут начаться дистанционные продажи вина по биометрии

Онлайн-продажи вина российского производства с помощью биометрии могут начаться в России в 2026 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail, передает ТАСС.

По его словам, сейчас в России начинается эксперимент по дистанционной продаже энергетиков, а во втором квартале 2026 года, в случае успешности проекта, планируется распространить его на продажу российского вина.

«А дальше мы уже посмотрим на алкоголь и табак без каких-либо ограничений, но это уже 2027 год. Это примерный правовой трек, который мы видим», — сказал Святик.

До этого независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин озвучил риски от онлайн-продажи энергетиков и вина. По его словам, такой эксперимент может негативно отразиться на бизнесе сетевых магазинов, породит бутлегерство, продажу с рук, что приведет к частым случаям отравления среди россиян.

Ранее в России заявили о планах выпускать вино и эль под брендом «Страдающее Средневековье».