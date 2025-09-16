В России хотят выпускать вино и эль под брендом «Страдающее Средневековье»

Создатель популярного паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин зарегистрировал в Роспатенте одноименный бренд, под которым можно будет продавать алкоголь разных видов. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Создатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин 15 сентября запатентовал одноименный бренд. Исключительное право на товарный знак «Страдающее Средневековье Suffering Middle Ages» будет действовать до мая 2035 года. Под брендом «Страдающее Средневековье» можно будет производить вино, пиво, эль, а также различные безалкогольные напитки», — сообщили в сервисе.

Согласно заявке, которая есть в распоряжении «Газеты.Ru», под товарным знаком можно будет реализовывать пиво, имбирный и виноградный эль, минеральную воду, энергетики, фруктовые соки и другие напитки.

В сервисе напомнили, что Юрий Сапрыкин является соучредителем компании «Платформа по гуманитарным наукам «Страдариум», а также оформлен в качестве ИП с основным видом деятельности «Деятельность в области художественного творчества».

«Страдающее Средневековье» — сообщество в соцсети «ВКонтакте» (более полумиллиона подписчиков), где публикуются созданные по мотивам средневековой живописи и книжной миниатюры мемы с отсылками к современности. Есть и одноименная настольная игра.

