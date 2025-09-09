На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России озвучили риски онлайн-продажи энергетиков и вин

Специалист Небольсин: онлайн-продажи энергетиков навредят сетевым магазинам
true
true
true
close
Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и вин может негативно отразиться на бизнесе сетевых магазинов, а также на здоровье россиян. Об этом радио Sputnik рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

По его словам, в России уже давно осуществляют онлайн-продажу алкоголя на нелегальной основе. При этом официальные продажи могут нанести удар по выручке сетевых магазинов.

«Они действительно сдерживают рост путем продажи высоко маржинальных продуктов, таких как алкоголь и бакалея. Инициатива породит однозначно бутлегерство, продажу алкоголя у разных бабулек. Это все закончится плохо при первом же случае отравления, которое было недавно в Сочи», — пояснил Небольсин.

Он добавил, что некоторые российские губернаторы закрывают алкогольные магазины. Однако это усугубляет положение, считает эксперт.

4 сентября сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже энергетиков по биометрии в России могут запустить в конце года, а во второй половине 2026 года — по продаже российских вин. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили возможность проведения пилота по продаже вина.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу энергетиков детям.

