В Кемерово жители пожаловались на соседку, угрожающую мужчине пытками гвоздями

Жители Рудничного района Кемерова пожаловались на местную жительницу, которая пугает окружающих. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях и запись уличной ссоры.

Так, в ночь на 7 октября женщина угрожала мужчине пытками гвоздями и собаками под окнами дома. По словам соседей, ее стаффорды также пугают местных жителей, потому что они ходят без намордников и поводков. Кроме того, она «следит» за экологией и сжигает мусор из переполненных контейнеров во дворе.

«Хотелось бы привлечь Татьяну за умышленное преследование с целью нанесения увечья, за хулиганство с причинением материального ущерба, так как в ту ночь еще одна свидетельница этого конфликта пострадала — ей разбили окно. И это не единичный случай проявления неадекватности Татьяны», — поделился один из соседей.

1 октября сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина подожгла дверь в квартиру соседки из-за конфликта. Инцидент произошел днем 23 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, местная жительница облила легковоспламеняющейся жидкостью дверь соседней квартиры и подожгла ее.

Ранее россиянин подал в суд на соседку из-за двери в ее квартиру.