На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово жители пожаловались на соседку, угрожающую мужчине пытками гвоздями

Сiбдепо: жительница Кемерово угрожала мужчине пытками гвоздями
true
true
true

Жители Рудничного района Кемерова пожаловались на местную жительницу, которая пугает окружающих. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях и запись уличной ссоры.

Так, в ночь на 7 октября женщина угрожала мужчине пытками гвоздями и собаками под окнами дома. По словам соседей, ее стаффорды также пугают местных жителей, потому что они ходят без намордников и поводков. Кроме того, она «следит» за экологией и сжигает мусор из переполненных контейнеров во дворе.

«Хотелось бы привлечь Татьяну за умышленное преследование с целью нанесения увечья, за хулиганство с причинением материального ущерба, так как в ту ночь еще одна свидетельница этого конфликта пострадала — ей разбили окно. И это не единичный случай проявления неадекватности Татьяны», — поделился один из соседей.

1 октября сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина подожгла дверь в квартиру соседки из-за конфликта. Инцидент произошел днем 23 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, местная жительница облила легковоспламеняющейся жидкостью дверь соседней квартиры и подожгла ее.

Ранее россиянин подал в суд на соседку из-за двери в ее квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами