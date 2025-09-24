На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка подожгла дверь в квартиру соседки из-за конфликта, и та сгорела заживо

Жительница Подмосковья обвинила соседку в краже собаки и сожгла ее заживо
В подмосковном Воскресенске женщина подожгла дверь в квартиру соседки из-за конфликта, сообщает СК России по Московской области.

Инцидент произошел днем 23 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Менделеева. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, местная жительница облила легковоспломеняющейся жидкостью дверь соседней квартиры и подожгла ее.

В тот момент 47-летняя владелица жилья находилась дома и не смогла выбраться из западни. Ее тело обнаружили на пепелище «с повреждениями, полученными в результате воздействия открытого пламени».

Поджигательницу задержали. Ею оказалась 45-летняя соседка потерпевшей. По данным Mash, незадолго до случившегося она обвинила жертву в краже ее собаки.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле в прокуратуре Московской области.

Ранее россиянка заподозрила соседей в создании коронавируса и стала мешать им жить.

