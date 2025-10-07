На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К поискам пропавшей в Красноярском крае семьи подключились курсанты

«Лиза Алерт»: военные курсанты усилили группу поиска пропавшей в тайге семьи
Telegram-канал «Baza»

Курсанты военной академии присоединились к спасательной группе, которая разыскивает семью Усольцевых, пропавшую в тайге в Красноярском крае. Также поисковикам помогает спецтехника, в том числе транспорт для передвижения в сложных условиях, сообщила 360.ru сотрудница пресс-службы отряда «Лиза Алерт» Серафима Цкоду.

Всего, по данным Цкоду, к поисково-спасательным работам присоединятся порядка 50 курсантов. Активно в работе задействуются внедорожники, квадроциклы, мотоциклы, снего- и болотоходы.

«В штабе работают вышка мобильной связи, спутниковые тарелки. Установили генераторы электричества и мачты связи. Авиация ожидает подходящей погоды для вылета», — добавила специалист «Лиза Алерт».

По ее данным, за вчерашний день, 6 октября, 400 участников поисковой группы прошли по тайге 120 км.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее опытный турист рассказал, почему пропала семья Усольцевых в Красноярском крае.

