Опытный турист рассказал, почему пропала семья Усольцевых в Красноярском крае

Опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш в разговоре с aif.ru рассказал, почему поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье до сих пор не дали результата.

Он отметил, что популярность этого туристического района создает у путешественников ложное ощущение безопасности. По словам депутата, многие недооценивают опасности, связанные с походами в тайгу и горы, даже если речь идет о маршрутах выходного дня.

Кулеш подчеркнул, что для безопасного передвижения по труднодоступным местам необходимо учитывать ряд ключевых факторов — от физической подготовки до оснащенности группы. Он отметил, что туристы должны быть готовы к крутым подъемам, бурелому и резким перепадам погоды. Важное значение имеют правильная экипировка, наличие навигационных приборов, средств связи и аптечки, а также навыки ориентирования и оказания первой помощи.

Депутат добавил, что в подобных условиях необходимо продумывать и меры пассивной безопасности — заранее сообщать знакомым или спасателям о маршруте, времени выхода на связь и сроках возвращения. Кроме того, путешественникам стоит иметь средства для отпугивания диких животных, такие как фальшфайеры и хлопушки.

В региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что поисковые группы обследовали свыше 3 тыс. км таежных троп и проселочных дорог в районе горы Буратинка, где предположительно могла находиться семья. В поисках участвуют более 80 человек, включая спасателей, охотников и рыбаков.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь — пропали в конце сентября после выхода в поход из Сосновоборска. По одной из версий, они могли попасться медведю: дрон спасателей зафиксировал присутствие хищника в предполагаемом районе их маршрута. Подробности поисков семьи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы с оружием охраняют поисковиков туристов под Красноярском.