Эксперт объяснила, кому из россиян полагается 13-я зарплата в конце года

В России выплата 13-й зарплаты работникам – это не обязательная мера поощрения, которая не закреплена в ТК РФ. Однако часто подобные премии предусматриваются внутренними документами компании – в таком случае сотрудникам необходимо выполнить конкретные задачи и достичь определённых показателей, чтобы получить поощрение, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

13-я зарплата является распространённой практикой как способ премирования работников, которые в течение года сумели продемонстрировать хорошие результаты, лояльность. Во многом такие премии зависят и от финансового положения компании – их выплачивают, если всё стабильно и благополучно, отметила Санина.

«Чтобы получить такую выплату, если она предусмотрена в организации, сотрудникам чаще всего необходимо выполнить конкретные показатели, прописанные в нормативных документах компании, а также не иметь дисциплинарных взысканий», — пояснила эксперт.

Как правило, не предусмотрены такие выплаты для временных работников, включая стажёров, фрилансеров. При этом во многих компаниях действуют другие меры поощрения сотрудников, причём это могут быть как не только материальные «плюшки», заключила специалист.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал закрепить в ТК РФ ежегодную индексацию зарплат для всех работников. Проводить её он предложил каждый год не ранее 1 февраля, после подсчёта реальной инфляции за предыдущий год. По мнению депутата, это позволит сохранить покупательную способность заработных плат.

