Учителя оценили идею о выплате 13-й зарплаты за работу на ЕГЭ

Вопрос оплаты работы учителей на ЕГЭ и ОГЭ решается локально в каждом регионе. Где-то оплата может составить не более ста рублей, где-то она вообще не предусмотрена, а вероятность того, что официально на федеральном уровне введут 13-ю зарплату за помощь в проведении выпускных экзаменов, крайне мала, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Так он прокомментировал идею лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который предложил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения дополнительной, 13-й зарплаты педагогам за участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Депутат напомнил, что сегодня за эту работу учителям платят не более 200-300 рублей, при этом часто приходится работать в «добровольно-принудительном» порядке в выходные и праздники.

Доплата за ЕГЭ и ОГЭ формально есть во всех регионах, но где-то руководство учебного заведения может приравнять это к обычному рабочему дню и, соответственно, не оплачивать его отдельно, пояснил Казаков. Он идею о выплате 13-й зарплаты назвал популистской.

«Мне сложно представить, что правительство на это решится. Мы обращались в Госдуму, но никаких повышений не было. Если товарищ Миронов сможет это реализовать, я его горячо поддержу, но я мало в это верю», — подчеркнул эксперт.

Введение такой меры потребовало бы выделение значительной суммы, так как к ЕГЭ и ОГЭ обычно привлекают много учителей, которые данные дисциплины не преподают – например, это могут быть учителя начальных классов, физкультуры, труда и так далее. Делается это во избежание конфликта интересов, так как педагоги в данном случае нужны как наблюдатели, организаторы и сопровождающие для детей, заключил Казаков.

До этого в России призвали изменить схему оплаты труда учителей. Как отметил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, нужно сделать ее независимой от количества учеников – в такой ситуации учителя начнут работать так, как должны, тем более, что и самим школьникам будет лучше учиться в классах с меньшим количеством детей. Это позволит сохранить кадры даже при сокращении количества школьников и избежать в будущем нехватки педагогов, подчеркнул эксперт.

Ранее российские учителя оценили идею ввести курсы бебиситтеров в старших классах.