В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат для всех работников

Депутат Нилов предложил закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Ежегодная индексация заработных плат для всех работников России может быть закреплена в Трудовом кодексе. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Как отметил депутат, индексация должна проводиться ежегодно не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год. Это позволит сохранить покупательную способность заработных плат.

«Вчерашние 50 тысяч рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад», — пояснил Нилов.

В настоящее время в Трудовом кодексе существует статья 134 об индексации зарплат, но конкретная периодичность и механизм не прописаны. Обязательная индексация сейчас действует в основном для бюджетной сферы, тогда как в коммерческих организациях решение принимается работодателем самостоятельно.

В конце августа лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил ввести обязательную индексацию заработных плат с привязкой к уровню инфляции.

Ранее в Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.

