На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС

Матвиенко предложила облегчить регионам нагрузку по оплате ОМС за неработающих
true
true
true
close
РИА Новости

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила изменить подход к оплате обязательного медицинского страхования (ОМС) из бюджетных средств для граждан, которые нигде не работают. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, речь в первую очередь идет о здоровых молодых людях, являющихся безработными.

«Когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают, первое — это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких доходов, источников они живут?», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что данное предложение не касается пенсионеров, детей, инвалидов и люди с ограниченным здоровьем, а вот безработные молодые люди, которые в состоянии трудоустроиться, могут оплачивать себе медицинское страхование сами.

По ее словам, такое решение существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

В 2024 году страховые взносы на ОМС неработающих граждан предложили ужесточить правила выдачи полиса ОМС мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами