Российская первоклассница бесследно исчезла по пути из школы

Семилетняя Маша Ахмедова пропала в приморском городе Артеме по пути из школы

Семилетняя девочка пропала в городе Артеме Приморского края после того, как ушла из школы после первого урока. Поиски Маши Ахмедовой продолжаются уже более суток, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в понедельник. Первоклассница покинула школу №2 и не вернулась домой. Полиция и добровольцы прочесали любимые места прогулок девочки, опросили друзей и соседей, проверили записи камер наблюдения, но пока безрезультатно.

К поискам подключились волонтеры и местные жители. География поисков расширена до Владивостока и Надеждинского района. Все экстренные службы продолжают активные поиски пропавшей девочки.

В сентябре в Ярославской области пропала 14-летняя Анна Савинова. Последний раз ее видели выходящей из общеобразовательного учреждения в Дзержинском районе Ярославля. После этого девочка на связь не выходила. В поисковом отряде отметили, что на вид школьнице 14 лет. У девочки серо-голубые глаза, крашеные в блонд волосы, рост 164 см. Пропавшая отличается средним телосложением. 18 сентября была одета в черные брюки и топ.

