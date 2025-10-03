В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года прятал от матери

В Новосибирске обнаружили ребенка, которого искали три года. Об этом сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Инцидент произошел в Липецке. После развода суд определил место жительства ребенка с матерью, но отца это не устроило. В результате он похитил ребенка.

Изначально девочку объявили в розыск в Липецке. Помимо несовершеннолетней и ее отца, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание и на ее бабушку. Позже появилась информация о том, что семья находится в Новосибирске, поэтому дело передали в другой регион. Семью объявили в федеральный розыск.

В результате ребенка заметили, когда вместе с родственниками он зашел в торговый центр. Их задержали на выходе, девочку передали социальному психологу, отца задержали.

«В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен», – сообщается в публикации.

Мать и дочь не виделись три года, сейчас с ними работают психологи, чтобы подготовить к встрече.

