Во Владивостоке выросла площадь пожара на мусорном полигоне

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Приморского экологического оператора.

По его данным, огонь распространился на площади в 2,5 тыс. кв. м. При этом открытого горения нет. Пожарные заливают водой малочисленные очаги возгорания. Задымление постепенно уменьшается.

К тушению огня привлечены три бульдозера, 23 самосвала, два пожарных расчета, один экскаватор и один фронтальный погрузчик.

Утром 6 октября ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщило о пожаре на полигоне ТБО. Тогда площадь возгорания составляла около 1 тыс. кв. м. При этом площадь источника задымления достигала 3,5 тыс. кв. м.

16 августа в Московской области произошло возгорание на мусороперерабатывающем предприятии. Пожар начался на 26-м километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе. Огнем оказалась охвачена открытая территория площадью около 2000 кв. м. Сотрудники МЧС потушили пожар. К ликвидации огня привлекли 30 человек и семь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки.