В Подмосковье начался крупный пожар на мусороперерабатывающем предприятии

МЧС: в Ленинском округе Подмосковья загорелся мусор на площади 2000 кв. м

В Подмосковье произошло возгорание на мусороперерабатывающем предприятии. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, пожар начался на 26-м километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе. Огнем оказалась охвачена открытая территория площадью около 2000 квадратных метров.

Сотрудники МЧС локализовали пожар, привлекли к тушению 30 человек и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации Щелковского городского округа в подмосковном городе Щелково. Пламя распространилось на площади 140 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания шесть человек. В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.

8 августа пожар произошел в фитнес-клубе в Новой Москве. Огонь оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в сауне в 16-этажном жилом здании на Скандинавском бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.