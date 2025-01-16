В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки

Депутаты Госдумы готовят законопроект, ужесточающий наказание за незаконные свалки. Об этом сообщает «Парламентская газета». Согласно документу, тот, кто создал свалку или собственник участка, на котором она возникла, должен будет убрать мусор в установленный срок. В противном случае отходы вывезут муниципальные власти, а затем потребуют у виновных компенсацию понесенных расходов.

Комитет нижней палаты по экологии и природным ресурсам рекомендовал принять законопроект в первом чтении на заседании 15 января. Ко второму чтению депутаты анонсировали поправки: у владельцев участков, не принимающих меры по ликвидации свалок, предложили конфисковывать землю.

«Свалок, больших и малых, в регионах — тысячи, а дела в судах о возмещении расходов идут трудно. <...> У муниципалитетов нет механизма разборок с частником. Мы предлагаем его предусмотреть, например, изымать землю через суд у тех, кто допустил свалку, а на законное предписание ее убрать, не отреагировал», — пояснил зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев до этого говорил, что россиянам, не использующим земельные участки по назначению, может грозить штраф в размере 1-1,5% от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость земли не определена, по его словам, штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее юрист объяснил, как не получить штраф за выброшенную в мусор елку.