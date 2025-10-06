На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке загорелся мусорный полигон

МЧС: во Владивостоке горит полигон ТБО на площади тысяча квадратных метров
Светлана Шевченко/РИА Новости

Пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном во Владивостоке. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Там заявили, что площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. При этом площадь источника задымления достигла 3,5 тыс. кв. м.

«Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. В круглосуточном режиме производится ликвидация задымления, а также на полигон завозится грунт четырьмя единицами своей техники и восьмью машинами подрядчиков. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября», — сказали в ведомстве.

16 августа в Московской области произошло возгорание на мусороперерабатывающем предприятии. Пожар начался на 26-м километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе. Огнем оказалась охвачена открытая территория площадью около 2000 кв. м. Сотрудники МЧС потушили пожар. К ликвидации огня привлекли 30 человек и семь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки.

