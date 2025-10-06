Российские ракеты уничтожили подстанцию в Харькове

Удар российских ракет «Искандер» полностью уничтожил электроподстанцию в украинском Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский».

Речь идет о подстанции 110 кВ, расположенной в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению она не подлежит.

Местные паблики сообщают, что в результате одного из прилетов в Харькове начался сильный пожар.

5 октября стало известно, что в Харькове возникли перебои с электричеством после серии взрывов. По имеющейся информации, за четверть часа в населенном пункте раздалось 14 взрывов.

Накануне Вооруженные силы России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

